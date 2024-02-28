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ЕК: идёт работа над полным отказом от поставок газа из России через Украину

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Еврокомиссия интенсивно работает над полным отказом от поставок российского газа через территорию Украины.
ЕК: идёт работа над полным отказом от поставок газа из России через Украину
  • Gettyimages.ru
  • © Cylonphoto

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге в Брюсселе.

По его словам, в настоящее время российский газ через Украину «продолжают получать Австрия, Словакия, Чехия, небольшие объёмы получает Италия».

«Еврокомиссия тесно работает с этими странами, чтобы они имели необходимое снабжение газом», — заявил Макфи, его слова приводит ТАСС.

Ранее европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон уведомила Украину, что в Евросоюзе не заинтересованы в продлении договора о транзите российского газа в Европу. Срок действия документа истекает в конце 2024 года.

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