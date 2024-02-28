ЕК: идёт работа над полным отказом от поставок газа из России через Украину

Еврокомиссия интенсивно работает над полным отказом от поставок российского газа через территорию Украины.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге в Брюсселе.

По его словам, в настоящее время российский газ через Украину «продолжают получать Австрия, Словакия, Чехия, небольшие объёмы получает Италия».

«Еврокомиссия тесно работает с этими странами, чтобы они имели необходимое снабжение газом», — заявил Макфи, его слова приводит ТАСС.

Ранее европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон уведомила Украину, что в Евросоюзе не заинтересованы в продлении договора о транзите российского газа в Европу. Срок действия документа истекает в конце 2024 года.