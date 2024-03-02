Крымские болгары назвали позором решение передать Зеленскому меч хана Кубрата
- AP
Такое мнение Абажер высказал в беседе с РИА Новости.
Ранее украинские СМИ писали, что болгарский премьер-министр Николай Денков в ходе визита в Киев подарил Зеленскому меч первого правителя племенной конфедерации Великая Болгария хана Кубрата.
«Решение властей Болгарии подарить Зеленскому меч — это исторический позор», — сказал собеседник агентства.
Он назвал Зеленского человеком, который развалил Украину, а также обрёк её население на вымирание.
По словам Абажера, в связи с этим Зеленский не достоин такого подарка.
В июне прошлого года российский президент Владимир Путин рассказал, что его друзья-евреи считают Зеленского позором еврейского народа.