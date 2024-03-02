Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер заявил, что решение властей Болгарии подарить Владимиру Зеленскому меч хана Кубрата является историческим позором.

Такое мнение Абажер высказал в беседе с РИА Новости.

Ранее украинские СМИ писали, что болгарский премьер-министр Николай Денков в ходе визита в Киев подарил Зеленскому меч первого правителя племенной конфедерации Великая Болгария хана Кубрата.

«Решение властей Болгарии подарить Зеленскому меч — это исторический позор», — сказал собеседник агентства.

Он назвал Зеленского человеком, который развалил Украину, а также обрёк её население на вымирание.

По словам Абажера, в связи с этим Зеленский не достоин такого подарка.

В июне прошлого года российский президент Владимир Путин рассказал, что его друзья-евреи считают Зеленского позором еврейского народа.