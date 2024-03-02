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Полянский назвал содержание разговора немецких офицеров позором

Полянский: разговор офицеров ФРГ об ударе по России стал позором Берлина

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал разговор немецких офицеров с рассуждениями о подготовке к ударам по Крымскому мосту позором.

В своей соцсети Х (Twitter) он отметил, что Германия потеряла своё лицо и «открыла новые стороны: лживую, злую, агрессивную, реваншистскую и русофобскую».

«Это уже не та страна, с которой мы подписывали дружественные договоры в 1990-е и 2000-е годы», — добавил Полянский.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала ФРГ дать объяснения по поводу разговора немецких офицеров.

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