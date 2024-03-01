Захарова призвала ФРГ дать объяснения по поводу разговора немецких офицеров

Российская сторона требует объяснений от немецких властей по поводу разговора офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Требуем от Германии объяснений», — цитирует её ТАСС.

Захарова заявила, что попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины.

Ранее главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

Также Симоньян прокомментировала аудиозапись, заявив, что аудио говорит само за себя и содержит много интересного.