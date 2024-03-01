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Захарова призвала ФРГ дать объяснения по поводу разговора немецких офицеров

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Российская сторона требует объяснений от немецких властей по поводу разговора офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост.
Захарова призвала ФРГ дать объяснения по поводу разговора немецких офицеров
  • РИА Новости

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Требуем от Германии объяснений», — цитирует её ТАСС.

Захарова заявила, что попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины.

Ранее главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

Также Симоньян прокомментировала аудиозапись, заявив, что аудио говорит само за себя и содержит много интересного.

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