Захарова призвала ФРГ дать объяснения по поводу разговора немецких офицеров
- РИА Новости
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Требуем от Германии объяснений», — цитирует её ТАСС.
Захарова заявила, что попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины.
Ранее главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.
Также Симоньян прокомментировала аудиозапись, заявив, что аудио говорит само за себя и содержит много интересного.