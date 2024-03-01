ВКС России ударили по месту базирования террористов в сирийском Идлибе

Воздушно-космические силы России нанесли удары по месту базирования террористов в провинции Идлиб в Сирии.

Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить.

«ВКС России нанесены удары по месту базирования террористов в районе населённого пункта Касих провинции Идлиб», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, боевики понесли ущерб в материальных средствах и живой силе.

Ранее спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что всплеск террористической активности при поддержке США вновь наблюдается на территории Сирии.