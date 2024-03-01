Орбан заявил, что время в конфликте на Украине на стороне России

Время в украинском конфликте на стороне России, а продолжая его, Украина и её страны-союзники в Европе оказались в сложном положении, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Мы, европейцы, оказались сейчас в сложном положении... Я считаю, что время не на стороне Украины. Время на стороне России, поэтому военные действия необходимо немедленно остановить», — цитирует его ТАСС.

Орбан также отметил, что страны ЕС восприняли конфликт «как свою войну».

Он также говорил, что Украина не сможет победить Россию в конфликте, сколько бы вооружения ей ни передавал Запад.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что поражение России в украинском конфликте «необходимо для обеспечения безопасности и стабильности» в Европе.