Было бы неверным говорить, что США пытаются отгородиться от заявления французского лидера Эммануэля Макрона об отправке войск Запада на Украину, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Вы упомянули, что Вашингтон стал отмежёвываться от такой позиции — это не совсем так... Остин, министр обороны, выйдя из больницы, заявил, что если Украина потерпит поражение от России, то НАТО придётся вступать в борьбу с Россией. Дело серьёзное», — сказал он в ходе выступления на дипломатическом форуме.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в конфликте грозит военным столкновением России с НАТО.

Остин также выразил обеспокоенность российскими успехами на линии фронта.

Он добавил, что отсутствие помощи грозит Киеву нехваткой боеприпасов для артиллерии и ПВО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие высказывания демонстрируют мировоззрение НАТО, которое считает Украину своей территорией.