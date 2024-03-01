RT в Telegram
Подпишись

Лавров заявил, что США не пытаются отгородиться от заявления Макрона по Украине

Короткая ссылка
Было бы неверным говорить, что США пытаются отгородиться от заявления французского лидера Эммануэля Макрона об отправке войск Запада на Украину, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров заявил, что США не пытаются отгородиться от заявления Макрона по Украине
  • РИА Новости

«Вы упомянули, что Вашингтон стал отмежёвываться от такой позиции — это не совсем так... Остин, министр обороны, выйдя из больницы, заявил, что если Украина потерпит поражение от России, то НАТО придётся вступать в борьбу с Россией. Дело серьёзное», — сказал он в ходе выступления на дипломатическом форуме.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в конфликте грозит военным столкновением России с НАТО.

Остин также выразил обеспокоенность российскими успехами на линии фронта.

Он добавил, что отсутствие помощи грозит Киеву нехваткой боеприпасов для артиллерии и ПВО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие высказывания демонстрируют мировоззрение НАТО, которое считает Украину своей территорией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить