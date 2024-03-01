Лавров заявил, что США не пытаются отгородиться от заявления Макрона по Украине
- РИА Новости
«Вы упомянули, что Вашингтон стал отмежёвываться от такой позиции — это не совсем так... Остин, министр обороны, выйдя из больницы, заявил, что если Украина потерпит поражение от России, то НАТО придётся вступать в борьбу с Россией. Дело серьёзное», — сказал он в ходе выступления на дипломатическом форуме.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в конфликте грозит военным столкновением России с НАТО.
Остин также выразил обеспокоенность российскими успехами на линии фронта.
Он добавил, что отсутствие помощи грозит Киеву нехваткой боеприпасов для артиллерии и ПВО.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие высказывания демонстрируют мировоззрение НАТО, которое считает Украину своей территорией.