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WSJ: в проекте договора России и Украины допускалось членство в ЕС, а не НАТО

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В проекте договора между Россией и Украиной о мире в апреле 2022 года отмечалось, что Киев может добиваться членства в ЕС.
WSJ: в проекте договора России и Украины допускалось членство в ЕС, а не НАТО
  • AP

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на американскую газету The Wall Street Journal (WSJ), в документе при этом отмечалось, что возможность вступления Украины в НАТО исключена.

Также Россия настаивала на равном использовании русского и украинского языков в судах и правительстве, но в Киеве этот пункт отказались подписывать.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее не смог уточнить даты вступления Украины в НАТО.

По мнению Владимира Зеленского, выступающие против вступления Украины в НАТО страны «унижают и предают» её.

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