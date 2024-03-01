WSJ: в проекте договора России и Украины допускалось членство в ЕС, а не НАТО

В проекте договора между Россией и Украиной о мире в апреле 2022 года отмечалось, что Киев может добиваться членства в ЕС.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на американскую газету The Wall Street Journal (WSJ), в документе при этом отмечалось, что возможность вступления Украины в НАТО исключена.

Также Россия настаивала на равном использовании русского и украинского языков в судах и правительстве, но в Киеве этот пункт отказались подписывать.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее не смог уточнить даты вступления Украины в НАТО.

По мнению Владимира Зеленского, выступающие против вступления Украины в НАТО страны «унижают и предают» её.