Зеленский назвал унижением и предательством Украины запрет ей вступать в НАТО
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«Украина не в НАТО из-за того, что есть несколько стран-скептиков. Чего боится эта группа стран? Они боятся эскалации со стороны России. Это официальное такое утверждение», — цитирует Зеленского УНИАН.
Это говорит о том, «что это не их война», отметил он.
«И поэтому, я считаю, что это унизительно и предательски по отношению к Украине», — продолжил Зеленский.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее предупредил, что выступает против членства Украины в НАТО и будет ветировать это решение.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан также заявил, что Будапешт выступает против присоединения Украины к Североатлантическому альянсу, поскольку это может привести к втягиванию блока в военный конфликт.