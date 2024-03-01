Депутат назвал прямой агрессией обсуждение удара по Крымскому мосту в Германии

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT назвал прямой агрессией то, что представители бундесвера обсуждали подготовку к удару по Крымскому мосту.

«Это прямая агрессия и прямая угроза национальной безопасности России», — заявил Водолацкий.

Он подчеркнул, что мост — это мирная артерия, связывающая два субъекта России, где нет военных, а только гражданские люди едут на отдых в Крым.

«Когда офицеры бундесвера обсуждают, как они будут поражать Крымский мост, это уже сигнал для того, чтобы мы по различным каналам довели до сведения руководства Германии... о тех недружественных действиях, которые могут быть чреваты для самой Германии», — отметил парламентарий.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков назвал циничным обсуждение удара по Крымскому мосту в Германии.