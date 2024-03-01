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Сенатор Цеков назвал циничным обсуждение удара по Крымскому мосту в Германии

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RT
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что представители бундесвера обсуждали вариант удара по Крымскому мосту ракетами Taurus с истребителя Dassault Rafale.
Сенатор Цеков назвал циничным обсуждение удара по Крымскому мосту в Германии
  • РИА Новости

По мнению сенатора, для них Крымский мост — «как бельмо в глазу».

«Уровень их понимания того, как надо вести военные действия и вообще как надо выстраивать отношения с Россией, очень невысок. И они совершенно не понимают, что вообще-то мост — это гражданский объект, прежде всего. При этом они пытаются соревноваться и доказывать, кто из них желает больше нанести урона России, при этом, правда, они стараются, чтобы это не было никому известно. Они циники. Ими движет ненависть к России. Да, они боятся нас и ненавидят», — подчеркнул парламентарий.

Ранее стало известно, что представители бундесвера обсуждали вариант удара по Крымскому мосту ракетами Taurus с истребителя Dassault Rafale.

Текст разговора опубликовала главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на своей странице во «ВКонтакте».

Также участники разговора признали, что поставки Украине ракет Taurus не изменят ход военных действий.

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