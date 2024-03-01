Экс-советник Рейгана заявил, что Украина не имеет права требовать поддержки США
Украина не имеет право требовать американской поддержки. Об этом заявил т бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.
По его словам, Украина имеет право «сражаться до бесконечности, если она этого хочет».
«Однако они не имеют права требовать американской поддержки», — написал Бэндоу в статье для журнала American Conservative.
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