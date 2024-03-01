Украина не имеет право требовать американской поддержки. Об этом заявил т бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.

По его словам, Украина имеет право «сражаться до бесконечности, если она этого хочет».

«Однако они не имеют права требовать американской поддержки», — написал Бэндоу в статье для журнала American Conservative.