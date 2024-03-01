МО Индии подписало контракт на поставку ракет BrahMos суммой почти $2,5 млрд
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Об этом пишет ТАСС.
«Подписан контракт с BrahMos Aerospace на поставку ракет BrahMos на сумму $2,36 млрд», — сказано в документе.
Уточняется, что эти ракеты будут использовать для боевого оснащения и учений ВМС Индии.
Кроме того, подписан ещё один контракт с компанией на $120 млн, предполагающий поставку ракетных систем для ВМС.
Ранее сообщалось, что Россия по итогам прошедшего 2023 года смогла нарастить поставки аграрной продукции в Индию почти на 40%.