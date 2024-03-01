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МО Индии подписало контракт на поставку ракет BrahMos суммой почти $2,5 млрд

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Минобороны Индии подписало контракт с российско-индийским предприятием BrahMos Aerospace на поставку сверхзвуковых крылатых ракет общей суммой почти $2,5 млрд.
МО Индии подписало контракт на поставку ракет BrahMos суммой почти $2,5 млрд
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС.

«Подписан контракт с BrahMos Aerospace на поставку ракет BrahMos на сумму $2,36 млрд», — сказано в документе.

Уточняется, что эти ракеты будут использовать для боевого оснащения и учений ВМС Индии.

Кроме того, подписан ещё один контракт с компанией на $120 млн, предполагающий поставку ракетных систем для ВМС.

Ранее сообщалось, что Россия по итогам прошедшего 2023 года смогла нарастить поставки аграрной продукции в Индию почти на 40%.

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