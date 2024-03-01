Финансовая G20 не согласовала заявление из-за споров по Украине и Газе
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Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что министры обменялись мнениями о текущих конфликтах и гуманитарных кризисах, особо выделив Украину и сектор Газа.
Бразильское председательство в «Большой двадцатке» заявило, что финансовый трек не является наиболее подходящим форумом для решения геополитических вопросов, и предложило продолжать обсуждение данных вопросов на соответствующих форумах.
Как сообщали в МИД России, Москва на СМИД «группы двадцати» в Рио-де-Жанейро отметит неприемлемость направления средств, предназначенных для содействия развитию, на финансирование украинского конфликта.