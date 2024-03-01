Финансовая G20 не согласовала заявление из-за споров по Украине и Газе

Бразилия опубликовала председательское резюме по итогам встречи глав Минфинов G20.

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что министры обменялись мнениями о текущих конфликтах и гуманитарных кризисах, особо выделив Украину и сектор Газа.

Бразильское председательство в «Большой двадцатке» заявило, что финансовый трек не является наиболее подходящим форумом для решения геополитических вопросов, и предложило продолжать обсуждение данных вопросов на соответствующих форумах.

Как сообщали в МИД России, Москва на СМИД «группы двадцати» в Рио-де-Жанейро отметит неприемлемость направления средств, предназначенных для содействия развитию, на финансирование украинского конфликта.