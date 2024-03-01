RT в Telegram
Подпишись

Финансовая G20 не согласовала заявление из-за споров по Украине и Газе

Короткая ссылка
Бразилия опубликовала председательское резюме по итогам встречи глав Минфинов G20.
Финансовая G20 не согласовала заявление из-за споров по Украине и Газе
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что министры обменялись мнениями о текущих конфликтах и гуманитарных кризисах, особо выделив Украину и сектор Газа.

Бразильское председательство в «Большой двадцатке» заявило, что финансовый трек не является наиболее подходящим форумом для решения геополитических вопросов, и предложило продолжать обсуждение данных вопросов на соответствующих форумах.

Как сообщали в МИД России, Москва на СМИД «группы двадцати» в Рио-де-Жанейро отметит неприемлемость направления средств, предназначенных для содействия развитию, на финансирование украинского конфликта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить