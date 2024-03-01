Мали надеется повысить экономические отношения с Россией до уровня политических
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Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, в настоящее время цель Мали состоит в том, чтобы повысить экономическое и торговое сотрудничество до уровня политических отношений, а также до уровня сотрудничества в военной сфере и в сфере безопасности.
Ранее министр отметил, что Россия держит слово, данное африканским странам в отношении помощи.
Он уточнил, что это касается экспорта пшеницы, удобрений и дизельного топлива.