Мали надеется повысить экономические отношения с Россией до уровня политических

Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп выразил надежду повысить экономическое сотрудничество с Россией до уровня политических отношений.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в настоящее время цель Мали состоит в том, чтобы повысить экономическое и торговое сотрудничество до уровня политических отношений, а также до уровня сотрудничества в военной сфере и в сфере безопасности.

Ранее министр отметил, что Россия держит слово, данное африканским странам в отношении помощи.

Он уточнил, что это касается экспорта пшеницы, удобрений и дизельного топлива.