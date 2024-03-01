Балицкий: европейские учреждения не замечают очевидных обстрелов Запорожской АЭС

Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что европейские учреждения не видят обстрелов Запорожской АЭС.

По его словам, власти региона ничего не ждут от предстоящего визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

«Потому что всё это болтовня европейских учреждений, которые сегодня уже неоднократно приезжали», — цитирует его РИА Новости.

Гросси подчеркнул, что в МАГАТЭ не видят, что Украина обстреливает ядерный объект и его периферию.

Ранее Гросси был вынужден сократить визит на Запорожскую АЭС из-за провокаций со стороны киевского режима.

Также Балицкий отметил, что российские силы в Запорожской области имеют преимущество в артиллерии.