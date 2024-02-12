Постпредство России: Гросси сократил визит на ЗАЭС из-за провокаций Киева
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Об этом заявило постоянное представительство России при международных организациях в Вене в вербальной ноте, направленной в адрес МАГАТЭ.
Как напомнили в постпредстве, визит Гросси на Запорожскую АЭС состоялся 7 февраля. В ходе визита, как отмечается, гендиректор МАГАТЭ убедился в том, что объект эксплуатируется безопасно.
Отмечается, что визит Гросси сопровождался провокационными действиями со стороны Киева.
«Это привело к значительному сокращению времени пребывания генерального директора на ЗАЭС», — приводит заявление РИА Новости.
По данным постпредства, из-за провокаций Киева Гросси не смог посетить все первоначально запланированные помещения и объекты на ЗАЭС.
Ранее Рафаэль Гросси в ходе визита на территорию Запорожской АЭС положительно оценил усилия, направленные на обеспечение ядерной безопасности объекта.