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Глава МАГАТЭ положительно оценил усилия по обеспечению безопасности на ЗАЭС

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе визита на территорию Запорожской АЭС положительно оценил усилия, направленные на обеспечение ядерной безопасности объекта.
Глава МАГАТЭ положительно оценил усилия по обеспечению безопасности на ЗАЭС
  • Gettyimages.ru

Как сообщили в пресс-службе ЗАЭС, совместно с Гросси на станцию прибыла новая команда из четырёх инспекторов, которая сменит предыдущую. В рамках визита оценивались качественный и количественный состав работников ЗАЭС, а также его достаточность.

«Рафаэль Гросси подчеркнул в ходе визита, что основная совместная задача — обеспечение ядерной безопасности и защищённости ЗАЭС. И он положительно оценивает совместные усилия, направленные на это», — говорится в сообщении.

Ранее глава МАГАТЭ выступил на пресс-брифинге в Киеве, в ходе которого заявил, что ситуацию на ЗАЭС нельзя назвать стабильной.

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