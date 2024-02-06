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Глава МАГАТЭ: ситуацию на ЗАЭС нельзя назвать стабильной

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Оснований полагать, что ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) стабильная, нет. С заявлением об этом выступил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Глава МАГАТЭ: ситуацию на ЗАЭС нельзя назвать стабильной
  • Gettyimages.ru

В ходе пресс-брифинга в Киеве, отрывки из которого агентство опубликовало на своей странице в соцсети X, Гросси заявил, что беспокойство вызывает число сотрудников на станции.

Помимо этого, по словам главы МАГАТЭ, ЗАЭС восемь раз отключалась от внешнего электроснабжения. Это, считает Гросси, ставило под угрозу систему охлаждения реакторов.

«Если сложить все элементы, о которых я говорю, то можно увидеть, что совершенно нет места для уверенности, нет причин думать, что там всё стабильно. Далеко не так», — сказал он.

Ранее поступила информация, согласно которой визит главы МАГАТЭ на ЗАЭС состоится в среду, 7 февраля.

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