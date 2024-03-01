Экс-спикер Маккарти: Байден использует шпаргалки на личных встречах

Экс-спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти рассказал в эфире Fox Business, что президент США Джо Байден использует заметки даже во время частных встреч с небольшими группами людей.

«Он всё ещё пользуется телесуфлером, когда вы встречаетесь с ним за закрытыми дверями», — сказал Маккарти.

Кроме того, он подчеркнул, что когда лично встретился с Байденом, то обнаружил, что американский лидер «читал по бумажке».

Ранее сообщалось, что согласно заключению терапевта Кевина О'Коннора по итогам медобследования Байден может продолжать исполнять обязанности президента США.

При этом в Белом доме отметили, что врачи не проверяли умственные способности Байдена в рамках медосмотра.