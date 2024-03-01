Япония расширила санкционные списки в отношении России

Япония ввела санкции против 12 физических лиц и 36 организаций, связанных с Россией, из-за ситуации на Украине.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на японский кабмин.

Новые рестрикции введены, в частности, против концернов «Калашников», «Алмаз-Антей», ФГУП «Атомфлот», Объединённой судостроительной корпорации и других.

Персональные санкции были введены, в частности, против уполномоченной по правам ребёнка в Калужской области Ирины Агеевой, её коллеги из Ростовской области Ирины Черкасовой и других.

Днём ранее Новая Зеландия объявила о новом пакете антироссийских санкций.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что 13-й пакет санкций ЕС не окажет никакого влияния на ход спецоперации.