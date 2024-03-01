CENTCOM: США нанесли два удара по шести ракетам, нацеленным на Красное море
В Центральном командовании Пентагона заявили, что силы США нанесли два удара по шести противокорабельным ракетам, нацеленным на Красное море.
Информация об этом появилась в соцсети Х СENTCOM.
Кроме того, по данным ведомства, силы США сбили беспилотник над южной частью Красного моря.
Ранее немецкий фрегат «Гессен» по ошибке атаковал дрон союзников в Красном море.
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