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CENTCOM: США нанесли два удара по шести ракетам, нацеленным на Красное море

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В Центральном командовании Пентагона заявили, что силы США нанесли два удара по шести противокорабельным ракетам, нацеленным на Красное море.

Информация об этом появилась в соцсети Х СENTCOM.

Кроме того, по данным ведомства, силы США сбили беспилотник над южной частью Красного моря.

Ранее немецкий фрегат «Гессен» по ошибке атаковал дрон союзников в Красном море.

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