Немецкий фрегат «Гессен» по ошибке атаковал дрон союзников в Красном море

Фрегат Военно-морских сил ФРГ «Гессен», выполняющий задачи по обеспечению безопасности торгового судоходства в Красном море, по ошибке попытался сбить беспилотный летательный аппарат союзников.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA, этому предшествовало успешное уничтожение фрегатом двух беспилотников правящего на севере Йемена движения хуситов «Ансар Аллах».

«Немного позднее фрегат «Гесен» неумышленно атаковал дрон страны-союзницы», — приводит агентство слова спикера Минобороны ФРГ Михаэля Штемпфле.

Представитель немецкого военного ведомства добавил, что беспилотник был замечен ещё 26 февраля. Тогда фрегат не смог его идентифицировать и попытался уничтожить, однако сделать этого не смог.

О начале миссии фрегата «Гессен» в Красном море стало известно 25 февраля, тогда как о планах бундесвера по его отправке в регион сообщалось в начале месяца.