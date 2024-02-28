RT в Telegram
Подпишись

Немецкий фрегат «Гессен» по ошибке атаковал дрон союзников в Красном море

Короткая ссылка
Фрегат Военно-морских сил ФРГ «Гессен», выполняющий задачи по обеспечению безопасности торгового судоходства в Красном море, по ошибке попытался сбить беспилотный летательный аппарат союзников.
Немецкий фрегат «Гессен» по ошибке атаковал дрон союзников в Красном море
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA, этому предшествовало успешное уничтожение фрегатом двух беспилотников правящего на севере Йемена движения хуситов «Ансар Аллах».

«Немного позднее фрегат «Гесен» неумышленно атаковал дрон страны-союзницы», — приводит агентство слова спикера Минобороны ФРГ Михаэля Штемпфле.

Представитель немецкого военного ведомства добавил, что беспилотник был замечен ещё 26 февраля. Тогда фрегат не смог его идентифицировать и попытался уничтожить, однако сделать этого не смог.

О начале миссии фрегата «Гессен» в Красном море стало известно 25 февраля, тогда как о планах бундесвера по его отправке в регион сообщалось в начале месяца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить