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Бундесвер сообщил о начале миссии фрегата «Гессен» в Красном море

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Немецкий фрегат «Гессен» приступил к выполнению миссии по обеспечению безопасности торгового судоходства в Красном море. Информацию об этом предоставили в пресс-службе бундесвера.
Бундесвер сообщил о начале миссии фрегата «Гессен» в Красном море
  • Gettyimages.ru
  • © Stocktrek Images

В сообщении, опубликованном на странице Вооружённых сил ФРГ в социальной сети X, указывается, что «Гессен» прибыл в Красное море для выполнения поставленных перед ним задач.

О планах бундесвера отправить фрегат «Гессен» в Красное море для обеспечения безопасности торгового судоходства стало известно в начале февраля.

Ранее телеканал SVT сообщил о намерении США привлечь Швецию к участию в операции в Красном море.

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