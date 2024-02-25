Бундесвер сообщил о начале миссии фрегата «Гессен» в Красном море
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В сообщении, опубликованном на странице Вооружённых сил ФРГ в социальной сети X, указывается, что «Гессен» прибыл в Красное море для выполнения поставленных перед ним задач.
О планах бундесвера отправить фрегат «Гессен» в Красное море для обеспечения безопасности торгового судоходства стало известно в начале февраля.
Ранее телеканал SVT сообщил о намерении США привлечь Швецию к участию в операции в Красном море.