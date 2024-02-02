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SVT: США намерены привлечь Швецию к участию в операции в Красном море

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Соединённые Штаты хотят привлечь Швецию к участию в проводимой международной коалицией операции по обеспечению судоходства в Красном море и Аденском заливе. Об этом сообщает шведский телеканал SVT.

По данным вещателя, глава Минобороны Швеции Пол Йонсон подтвердил получение этого запроса, который поступил в оборонное и внешнеполитическое ведомства королевства.

«Мы рассматриваем участие в миссии как под руководством ЕС, так и США», — цитирует телеканал фрагмент заявления премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, прозвучавшего на заседании парламентского комитета по делам ЕС.

Ранее в Минобороны Греции выразили готовность взять на себя управление операцией Европейского союза в Красном море.

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