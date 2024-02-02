SVT: США намерены привлечь Швецию к участию в операции в Красном море
По данным вещателя, глава Минобороны Швеции Пол Йонсон подтвердил получение этого запроса, который поступил в оборонное и внешнеполитическое ведомства королевства.
«Мы рассматриваем участие в миссии как под руководством ЕС, так и США», — цитирует телеканал фрагмент заявления премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, прозвучавшего на заседании парламентского комитета по делам ЕС.
Ранее в Минобороны Греции выразили готовность взять на себя управление операцией Европейского союза в Красном море.