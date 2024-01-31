Минобороны: Греция возьмёт на себя управление операцией ЕС в Красном море
- AP
Об этом министр написал в соцсети X (бывшая Twitter).
«Греция предлагает штаб-квартиру в Лариссе в качестве штаба операции, а также готова принять на себя управление операцией», — говорится в сообщении.
Дендиас добавил, что предложение Греции было встречено положительно другими участниками встречи.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны — члены ЕС согласовали запуск с 19 февраля собственной миссии для защиты торговых судов в Красном море под названием «Аспидес».