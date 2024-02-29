Армия Израиля заявила, что не стреляла по гуманитарному конвою в Газе

В Армии обороны Израиля заявили, что не стреляли по гуманитарному конвою в сектору Газе, где погибли люди, но сделали несколько предупредительных выстрелов, чтобы разогнать толпу.

Об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

По его словам, израильская армия действует в соответствии с правилами ведения боевых действий и международным правом.

«Никаких ударов Армии обороны Израиля по конвою с помощью не наносилось», — цитрует Хагари ТАСС.

Он добавил, что ЦАХАЛ, напротив, находилась там для обеспечения операции по оказанию гумпомощи и защиты гуманитарного коридора.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что десятки жителей Газы погибли в ходе давки и под колёсами грузовиков, которые доставили гумпомощь на север анклава.

Совбез ООН соберётся на закрытое заседание по Ближнему Востоку после атаки на жителей Газы во время раздачи гумпомощи.