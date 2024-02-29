Армия Израиля заявила, что не стреляла по гуманитарному конвою в Газе
Об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
По его словам, израильская армия действует в соответствии с правилами ведения боевых действий и международным правом.
«Никаких ударов Армии обороны Израиля по конвою с помощью не наносилось», — цитрует Хагари ТАСС.
Он добавил, что ЦАХАЛ, напротив, находилась там для обеспечения операции по оказанию гумпомощи и защиты гуманитарного коридора.
Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что десятки жителей Газы погибли в ходе давки и под колёсами грузовиков, которые доставили гумпомощь на север анклава.
Совбез ООН соберётся на закрытое заседание по Ближнему Востоку после атаки на жителей Газы во время раздачи гумпомощи.