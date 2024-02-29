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Telegraph: Шольц выдал разведданные о британских подразделениях на Украине

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскрыл разведданные о подразделениях Великобритании на Украине. Об этом пишет издание The Telegraph.
Telegraph: Шольц выдал разведданные о британских подразделениях на Украине
  • AP
  • © Markus Schreiber

«Господин Шольц утверждал, что вслед за Великобританией Германия станет «участником войны», — сказано в материале.

Отмечается, что экс-председатель комитета по обороне в парламенте Британии Тобиас Эллвуд назвал его слова «вопиющим злоупотреблением разведданными».

По его словам, Шольц таким образом хотел оправдаться за нежелание поставлять дальнобойные ракеты Вооружённым силам Украины.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

Шольц счёл «не очень целесообразной» идею Макрона об отправке военных стран Запада на Украину.

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