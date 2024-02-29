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В Венгрии заявили, что не хотели бы переизбрания Урсулы фон дер Ляйен в ЕК

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Власти Венгрии не хотели бы переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на пост главы ЕК, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
В Венгрии заявили, что не хотели бы переизбрания Урсулы фон дер Ляйен в ЕК
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Поскольку безопасность и экономические показатели Евросоюза только ухудшились, было бы хорошо, если бы уже вскоре после окончания срока действия её мандата она больше не делала никаких заявлений и не принимала никаких решений о ситуации в Европе», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) сообщила, что будет баллотироваться на второй срок.

Газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники отмечала, что канцлер Германии Олаф Шольц не допустил выдвижения фон дер Ляйен кандидатом на пост генсека НАТО.

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