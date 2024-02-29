FT: разногласия Франции и Германии задерживают военную помощь Украине от ЕС
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«Публичное противостояние Франции и Германии из-за военной поддержки Украины усугубляет споры, которые откладывают соглашение о выделении €5 млрд», — говорится в публикации.
Ранее газета Politico писала, что разногласия между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросу предоставления помощи украинским вооружённым силам перерастают в открытую вражду на фоне заявлений французского лидера об отправке войск западных стран на Украину.