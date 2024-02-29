FT: разногласия Франции и Германии задерживают военную помощь Украине от ЕС

Разногласия между Францией и Германией приводят к задержке военной помощи Украине через европейский фонд, пишет газета Financial Times.

«Публичное противостояние Франции и Германии из-за военной поддержки Украины усугубляет споры, которые откладывают соглашение о выделении €5 млрд», — говорится в публикации.

Ранее газета Politico писала, что разногласия между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросу предоставления помощи украинским вооружённым силам перерастают в открытую вражду на фоне заявлений французского лидера об отправке войск западных стран на Украину.