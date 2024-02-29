В ФРГ начался второй день переговоров между главами МИД Армении и Азербайджана
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Об этом пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян написала в соцсети X (бывшая Twitter).
«В Берлине начался второй день переговоров между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана», — говорится в сообщении.
О планах глав МИД Армении и Азербайджана провести встречу в Германии стало известно 26 февраля. Соответствующая договорённость была достигнута во время трёхсторонней встречи в Мюнхене.