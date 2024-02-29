В ФРГ начался второй день переговоров между главами МИД Армении и Азербайджана

В Берлине стартовал второй день переговоров между главой МИД Армении Араратом Мирзояном и его коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Об этом пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян написала в соцсети X (бывшая Twitter).

«В Берлине начался второй день переговоров между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана», — говорится в сообщении.

О планах глав МИД Армении и Азербайджана провести встречу в Германии стало известно 26 февраля. Соответствующая договорённость была достигнута во время трёхсторонней встречи в Мюнхене.