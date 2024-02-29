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В ФРГ началась двухдневная забастовка среди сотрудников транспортных компаний

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В ряде городов Германии началась забастовка среди сотрудников местных транспортных компаний, информирует телеканал ARD.
В ФРГ началась двухдневная забастовка среди сотрудников транспортных компаний
  • AP
  • © Martin Meissner

По данным телеканала, в настоящий момент движение многих линий общественного транспорта, включая автобусы и поезда, приостановлено.

Забастовка, как утверждается, проходит в Северном Рейне — Вестфалии, Нижней Саксонии, Гамбурге и Шлезвиг-Гольштейне, Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии, Берлине и Бранденбурге.

Ранее сообщалось, что в Чехии фермеры задействовали 3 тыс. тракторов в ходе акций протеста против аграрной политики Евросоюза.

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