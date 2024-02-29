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Власти Литвы: акции поляков у границы нарушают право на свободу передвижения

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Протесты польских фермеров у границы с Литвой могут привести к ситуации, которая нарушает право на свободу передвижения.
Власти Литвы: акции поляков у границы нарушают право на свободу передвижения
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Об этом заявила министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте.

«Какие бы то ни было ограничения движения транспорта в районе границы будут выглядеть как нарушение права на свободу передвижения», — цитирует её ТАСС.

Ранее один из организаторов протеста польских фермеров — Кароль Печинский — заявил, что протестующие аграрии начнут проверять грузовики на границе с Литвой на наличие зерна.

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