Власти Литвы: акции поляков у границы нарушают право на свободу передвижения
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Об этом заявила министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте.
«Какие бы то ни было ограничения движения транспорта в районе границы будут выглядеть как нарушение права на свободу передвижения», — цитирует её ТАСС.
Ранее один из организаторов протеста польских фермеров — Кароль Печинский — заявил, что протестующие аграрии начнут проверять грузовики на границе с Литвой на наличие зерна.