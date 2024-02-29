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Спецслужбы Польши заявили о задержании россиянина по подозрению в участии в ИГ

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Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши сообщили о задержании россиянина по подозрению в участии в ИГ*.
Спецслужбы Польши заявили о задержании россиянина по подозрению в участии в ИГ
  • Gettyimages.ru
  • © rafal_olechowski

Об этом сообщает радиостанция RMF24.

Уточняется, что задержанный является выходцем с Кавказа, принято решение о временном аресте мужчины.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии жителя Крыма, который перечислил деньги террористической организации «Исламское государство».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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