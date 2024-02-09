Суд в Ростове-на-Дону приговорил пособника ИГ к 11 годам колонии

Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии жителя Крыма, который перечислил деньги террористической организации «Исламское государство» (ИГ)*.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на суд.

По данным следствия, в 2017—2018 годах осуждённый переводил деньги террористической организации. Всего за этот период он направил боевикам 8,2 тыс. рублей.

«Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — сказали в суде.

Мужчина свою вину не признал.

В декабре Ленинский районный суд Ставрополя арестовал сторонника запрещённой террористической организации «Исламское государство»*, который намеревался устроить взрыв в здании правительства Ставропольского края.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.