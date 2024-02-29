Аналитик Меркурис: Макрон находится в панике из-за новостей с Украины

Французский президент Эммануэль Макрон получает тайные сведения о тяжёлом положении ВСУ, которые вызывают у него панику.

Об этом в интервью YouTube-каналу Duran заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.

Именно этим, по словам аналитика, объясняется высказывание Макрона о возможной отправке западных военных на Украину.

«Люди, которые впадают в панику, совершают невероятно безрассудные опасные поступки. Меня нисколько не удивляет, что именно Макрон выступает за это», — отметил Меркурис.

Ранее Макрон сообщил о планах «создать девятую коалицию для глубоких ударов», которая займётся поставками бомб и ракет дальнего действия на Украину. Он заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.