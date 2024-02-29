Нидерландская партия FvD призвала не допустить отправки военных на Украину
Соответствующая петиция была опубликована на сайте партии.
«Мы должны предотвратить это любой ценой... Призыв к миру как никогда важен», — говорится в публикации.
При этом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о выделении страной более €100 млн на чешскую инициативу по закупке для Украины артиллерийских снарядов.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.