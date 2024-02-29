RT в Telegram
Подпишись

Нидерландская партия FvD призвала не допустить отправки военных на Украину

Короткая ссылка
Нидерландская правая партия «Форум за демократию» (FvD) потребовала от властей не отправлять войска страны на Украину.

Соответствующая петиция была опубликована на сайте партии.

«Мы должны предотвратить это любой ценой... Призыв к миру как никогда важен», — говорится в публикации.

При этом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о выделении страной более €100 млн на чешскую инициативу по закупке для Украины артиллерийских снарядов.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить