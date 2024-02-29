Нидерландская партия FvD призвала не допустить отправки военных на Украину

Нидерландская правая партия «Форум за демократию» (FvD) потребовала от властей не отправлять войска страны на Украину.

Соответствующая петиция была опубликована на сайте партии.

«Мы должны предотвратить это любой ценой... Призыв к миру как никогда важен», — говорится в публикации.

При этом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о выделении страной более €100 млн на чешскую инициативу по закупке для Украины артиллерийских снарядов.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.