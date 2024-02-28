Посол: Россия разочарована риторикой МИД Аргентины по конфликту на Украине
- РИА Новости
«С удивлением и разочарованием увидели в тексте ряд тезисов, распространяемых украинской пропагандой с целью склонить на свою сторону мировое общественное мнение», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее глава МИД Аргентины Диана Мондино заявила, что ситуация вокруг Украины не должна отразиться на торговле с Россией.
Кроме того, в Буэнос-Айресе допустили возможность встречи президента страны Хавьера Милея с российским лидером Владимиром Путиным.