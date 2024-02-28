Посол: Россия разочарована риторикой МИД Аргентины по конфликту на Украине

Российская сторона выразила удивление и разочарование в связи с распространением МИД Аргентины тезисов украинской пропаганды. Об этом заявил посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

«С удивлением и разочарованием увидели в тексте ряд тезисов, распространяемых украинской пропагандой с целью склонить на свою сторону мировое общественное мнение», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее глава МИД Аргентины Диана Мондино заявила, что ситуация вокруг Украины не должна отразиться на торговле с Россией.

Кроме того, в Буэнос-Айресе допустили возможность встречи президента страны Хавьера Милея с российским лидером Владимиром Путиным.