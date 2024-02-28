TchadOne: группа военных пытается взять под контроль дворец президента в Чаде

Группа людей в военной форме пытается установить контроль над президентским дворцом в столице Республики Чад — городе Нджамене. Об этом сообщает TchadOne.

В опубликованном на странице издания в социальной сети X сообщении отмечается, что на улицах столицы Чада находятся военные и бронетехника, включая танки.

По данным местного издания, в результате столкновений обе стороны понесли потери. Также сообщается, что в городе не работает интернет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва продолжит оказывать гуманитарную поддержку Республике Чад.