TchadOne: группа военных пытается взять под контроль дворец президента в Чаде
- AP
- © Christophe Petit Tesson / Pool photo
В опубликованном на странице издания в социальной сети X сообщении отмечается, что на улицах столицы Чада находятся военные и бронетехника, включая танки.
По данным местного издания, в результате столкновений обе стороны понесли потери. Также сообщается, что в городе не работает интернет.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва продолжит оказывать гуманитарную поддержку Республике Чад.