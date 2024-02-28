Yle: в Финляндии допустили удары передаваемым Киеву оружием по территории России
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По его словам, Финляндия не устанавливала каких-либо географических ограничений для применения передаваемого киевскому режиму оружия.
«И Украина должна иметь право применять оружие против военных целей и на российской земле», — заявил Копра.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё отреагировал на заявление французского коллеги Эмануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. Он заявил, что не пойдёт на такой шаг.