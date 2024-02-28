Эрдоган пригласил Россию и Украину к переговорам в Стамбуле

Турция готова снова предоставить площадку для переговоров России и Украины, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к участникам саммита Украина — Юго-Восточная Европа, который прошёл в Албании.

«Мы готовы к возвращению за стол переговоров, который ранее был организован в Стамбуле», — цитирует Эрдогана Anadolu.

Эрдоган выступил за начало совместной работы, чтобы «хотя бы определить общие параметры мира».

Как отмечал президент России Владимир Путин, во время переговоров в Стамбуле Москва и Киев договорились, что на Украине не будет культивироваться неонацизм и что его законодательно запретят в стране.

Он напомнил, что переговоры практически завершились, но Киев выбросил эти договорённости, когда войска России отошли от Киева.