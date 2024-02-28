Бербок проведёт в Берлине встречу с главами МИД Армении и Азербайджана

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок 28 февраля встретится в Берлине с коллегами из Армении и Азербайджана. Об этом сообщили в дипведомстве ФРГ.

По словам представителя немецкого МИД, Бербок пообщается с каждым министром по отдельности, после чего состоятся и трёхсторонние переговоры.

«И министр сделает заявление для прессы в начале этой трёхсторонней дискуссии», — цитирует представителя министерства ТАСС.

О планах глав МИД Армении и Азербайджана провести встречу в Германии стало известно 26 февраля. Соответствующая договорённость была достигнута во время трёхсторонней встречи в Мюнхене.