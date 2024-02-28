Бербок проведёт в Берлине встречу с главами МИД Армении и Азербайджана
- AP
- © Matthias Schrader
По словам представителя немецкого МИД, Бербок пообщается с каждым министром по отдельности, после чего состоятся и трёхсторонние переговоры.
«И министр сделает заявление для прессы в начале этой трёхсторонней дискуссии», — цитирует представителя министерства ТАСС.
О планах глав МИД Армении и Азербайджана провести встречу в Германии стало известно 26 февраля. Соответствующая договорённость была достигнута во время трёхсторонней встречи в Мюнхене.