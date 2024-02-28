В Калифорнии на побережье выбросило огромный череп кита

В Калифорнии на побережье выбросило загадочный череп «гигантского морского существа», пишет газета The Sacramento Bee, ссылаясь на пользователей соцсетей.

Череп нашли на берегу залива Монтерей на юге от Сан-Франциско. Вероятно, он принадлежит синему киту или финвалу, полагают эксперты.

Главный палеонтолог Чарльстонского центра палеонтологии в Южной Каролине Роберт Бессенекер в беседе с SFGate отметил, что черепа этих животных измеряются в метрах, а не в сантиметрах, и они очень похожи.

В декабре таможенники Калининградской области передали в Минкультуры череп вымершего носорога.