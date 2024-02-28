В Калифорнии на побережье выбросило огромный череп кита
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Череп нашли на берегу залива Монтерей на юге от Сан-Франциско. Вероятно, он принадлежит синему киту или финвалу, полагают эксперты.
Главный палеонтолог Чарльстонского центра палеонтологии в Южной Каролине Роберт Бессенекер в беседе с SFGate отметил, что черепа этих животных измеряются в метрах, а не в сантиметрах, и они очень похожи.
В декабре таможенники Калининградской области передали в Минкультуры череп вымершего носорога.