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В Калифорнии на побережье выбросило огромный череп кита

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В Калифорнии на побережье выбросило загадочный череп «гигантского морского существа», пишет газета The Sacramento Bee, ссылаясь на пользователей соцсетей.
В Калифорнии на побережье выбросило огромный череп кита
  • Gettyimages.ru
  • © Kevin Schafer

Череп нашли на берегу залива Монтерей на юге от Сан-Франциско. Вероятно, он принадлежит синему киту или финвалу, полагают эксперты.

Главный палеонтолог Чарльстонского центра палеонтологии в Южной Каролине Роберт Бессенекер в беседе с SFGate отметил, что черепа этих животных измеряются в метрах, а не в сантиметрах, и они очень похожи.

В декабре таможенники Калининградской области передали в Минкультуры череп вымершего носорога.

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