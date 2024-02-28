Посол Ханьхуэй объяснил сбои в расчётах России и КНР вмешательством других стран
Причиной сбоев в расчётах между Россией и Китаем стало вмешательство третьих стран, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
- Gettyimages.ru
«Сбои произошли из-за того, что некоторые страны создают нам проблемы», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй в марте посетит Россию, Украину и ряд европейских стран.
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