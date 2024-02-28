Лавров 1–2 марта посетит Турцию
- globallookpress.com
Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Лавров примет участие в Анталийском дипломатическом форуме, также запланированы переговоры с главой МИД Турции.
Захарова отметила, что министры обсудят торговлю, энергетику, безопасность, банковскую сферу и туризм, а также ситуацию на Украине, в Закавказье, в палестино-израильских делах, сирийском и ливийском урегулировании.
Ранее турецкий политик Унвер Сель назвал роковой ошибкой отказ Киева от переговоров с Москвой весной 2022 года.