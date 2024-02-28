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Лавров 1–2 марта посетит Турцию

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 1–2 марта посетит Турцию.
Лавров 1–2 марта посетит Турцию
  • globallookpress.com

Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Лавров примет участие в Анталийском дипломатическом форуме, также запланированы переговоры с главой МИД Турции.

Захарова отметила, что министры обсудят торговлю, энергетику, безопасность, банковскую сферу и туризм, а также ситуацию на Украине, в Закавказье, в палестино-израильских делах, сирийском и ливийском урегулировании.

Ранее турецкий политик Унвер Сель назвал роковой ошибкой отказ Киева от переговоров с Москвой весной 2022 года.

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