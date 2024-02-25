Турецкий политик Сель назвал отказ Украины от переговоров роковой ошибкой

Турецкий политик Унвер Сель назвал роковой ошибкой отказ Киева от переговоров с Москвой весной 2022 года.

Он отметил, что российская и украинская делегации в ходе встречи в Стамбуле могли достичь общего согласия.

«Однако украинцы, убедившись сладкими словами бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, совершили роковую ошибку и прекратили переговоры», — цитирует его РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия и после применения военных средств на Украине пыталась завершить украинский конфликт мирным путём.