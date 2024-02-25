RT в Telegram
Подпишись

Турецкий политик Сель назвал отказ Украины от переговоров роковой ошибкой

Короткая ссылка
Турецкий политик Унвер Сель назвал роковой ошибкой отказ Киева от переговоров с Москвой весной 2022 года.

Он отметил, что российская и украинская делегации в ходе встречи в Стамбуле могли достичь общего согласия.

«Однако украинцы, убедившись сладкими словами бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, совершили роковую ошибку и прекратили переговоры», — цитирует его РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия и после применения военных средств на Украине пыталась завершить украинский конфликт мирным путём.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить