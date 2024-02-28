Патрушев провёл переговоры с советником президента Боливии
- РИА Новости
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Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности Российской Федерации.
Стороны обсудили широкий круг российско-боливийского сотрудничества в сфере безопасности, была подчёркнута недопустимость вмешательства США во внутренние дела стран Латинской Америки.
Кроме того, предметно рассмотрены вопросы двустороннего межведомственного взаимодействия по линии правоохранительных органов и спецслужб, наращивания сотрудничества между финансовыми разведками и органами юстиции.
Ранее Патрушев заявил, что Москва будет помогать Латинской Америке защититься от попыток США вмешаться во внутренние дела государства.