Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл переговоры с советником президента Боливии по национальной безопасности Хосе Уго Молдисом.

Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности Российской Федерации.

Стороны обсудили широкий круг российско-боливийского сотрудничества в сфере безопасности, была подчёркнута недопустимость вмешательства США во внутренние дела стран Латинской Америки.

Кроме того, предметно рассмотрены вопросы двустороннего межведомственного взаимодействия по линии правоохранительных органов и спецслужб, наращивания сотрудничества между финансовыми разведками и органами юстиции.

Ранее Патрушев заявил, что Москва будет помогать Латинской Америке защититься от попыток США вмешаться во внутренние дела государства.