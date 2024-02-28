В Минобороны Канады заявили, что не планируют отправлять войска на Украину

Власти Канады не планируют отправлять своих военнослужащих на Украину.

Об этом информирует телеканал CTV со ссылкой на представителя канадского Министерства обороны Диану Эбади.

«Мы продолжим оказывать Украине всестороннюю военную помощь, но у Канады как у страны — члена НАТО нет планов по размещению военнослужащих на Украине», — цитирует Эбади ТАСС.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо оговорился и заявил, что Россия должна победить в украинском конфликте.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах «создать девятую коалицию для глубоких ударов», которая займётся поставками бомб и ракет дальнего действия на Украину. Он также заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.