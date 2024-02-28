Politico: в США конгрессмены всё больше призывают к диалогу с Россией по Украине

Всё больше конгрессменов в США приходят к выводу о том, что продолжающийся конфликт на Украине необходимо будет завершать путём переговоров с Россией.

Об этом пишет Politico.

Так, председатель сенатского комитета по разведке Марко Рубио отметил, что военные действия завершатся «урегулированием путём переговоров».

«Вопрос состоит лишь в том, у кого к этому моменту будет больше рычагов влияния», — отметил политик.

Сенатор Джей Ди Вэнс добавил, в свою очередь, что администрация президента США Джо Байдена «всегда на несколько месяцев отстаёт в понимании реальной ситуации на местах».

Ранее посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетука заявил, что ЕС в личных контактах признаёт необходимость компромисса по Украине.

Также советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в странах Европы начали звучать многие голоса, которые призывают Украину к переговорам с Россией.