Карлсон назвал преступлением срыв Джонсоном переговоров между Россией и Украиной

Американский журналист Такер Карлсон заявил в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману, что срыв экс-премьером Британии Борисом Джонсоном мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2022 году является моральным преступлением.

«Это моральное преступление», — сказал журналист. Ранее Карлсон сообщил, что Джонсон запросил миллион долларов за интервью по Украине. Позже помощник Джонсона отверг слова Карлсона о требовании денег за интервью.