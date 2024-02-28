Карлсон назвал преступлением срыв Джонсоном переговоров между Россией и Украиной
Американский журналист Такер Карлсон заявил в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману, что срыв экс-премьером Британии Борисом Джонсоном мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2022 году является моральным преступлением.
«Это моральное преступление», — сказал журналист.
Ранее Карлсон сообщил, что Джонсон запросил миллион долларов за интервью по Украине.
Позже помощник Джонсона отверг слова Карлсона о требовании денег за интервью.
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